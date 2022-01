Verso modifica dei colori per le Regioni. Allarme anestesisti: 'Boom di asintomatici da operare' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sui tempi deciderà il ministro della Salute che incontrerà gli enti locali. Preoccupata l'associazione che riunisce i medici delle terapie intensive: manca un protocollo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sui tempi deciderà il ministro della Salute che incontrerà gli enti locali. Preoccupata l'associazione che riunisce i medici delle terapie intensive: manca un protocollo ...

Advertising

AppostaMi : Toti sostiene un comune con Renzi l'esigenza di una modifica della legge elettorale verso il proporzionale. Ci c… - DomenicoCassa11 : @crypto_gateway A me intanto hanno mandato una proposta di modifica unilaterale...e poi sotto natale per avviare il… - spidermac : @GraficStudio1 Dalla Home, striscia verso destra per accedere alla schermata dei widget, scorri fino in fondo, tap… - DarkRain4 : @ZiaGabriella1 @antonaccigabria Se è un problema di modifica automatica del testo ci sta. Sarebbe stato altro disco… -