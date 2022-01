Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Leonardo Ritorna Per Gemma! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Leonardo prova a farsi perdonare da Gemma e lei accetta di uscire di nuovo con lui. Intanto Diego è nuovamente presente in studio, ma non per Ida… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione c’è stata Gemma. Infatti Leonardo è tornato in studio per cercare di riconquistare la sua fiducia e per ottenere una seconda possibilità. I dubbi della Galgani però sono stati tanti. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Leonardo torna da Gemma! La Puntata si apre con un video riassuntivo di ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 17 gennaio 2022)diprova a farsi perdonare da Gemma e lei accetta di uscire di nuovo con lui. Intanto Diego è nuovamente presente in studio, ma non per Ida… Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione c’è stata Gemma. Infattiè tornato in studio per cercare di riconquistare la sua fiducia e per ottenere una seconda possibilità. I dubbi della Galgani però sono stati tanti. Ecco che cosa è successo nelladiditorna daLasi apre con un video riassuntivo di ...

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - moni_do71 : RT @LHoesle: @robersperanza Ci sono anche donne e uomini che stanno lavorando per metterti in galera e gettare la chiave . - Angela14061963 : RT @Giusirubino1977: Le donne li amano??ma agli uomini piacciono scegli il numero ?io il 3???? -