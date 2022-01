Turchia, l’attivista Osman Kavala resta in carcere: «Nessuna possibilità di avere un processo equo» (Di martedì 18 gennaio 2022) l’attivista e imprenditore turco, Osman Kavala, resta in carcere. La decisione è stata presa oggi, 17 gennaio, dal tribunale penale di Istanbul. L’uomo si trova in carcere dal 2017, con l’accusa di aver partecipato al golpe fallito del 2016. Oltre a Kavala, oggi compariranno a processo altre 51 persone, imputate per le proteste fallite nel parco di Gezi. Secondo quanto riportato dall’agenzia turca Bianet, Osaman non si è presentato all’udienza, dichiarando che non avrebbe avuto «Nessuna possibilità di avere un processo equo» e «la sua partecipazione alle udienze e la presentazione di una difesa sarebbe insignificante». In compenso, il processo è stato ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022)e imprenditore turco,in. La decisione è stata presa oggi, 17 gennaio, dal tribunale penale di Istanbul. L’uomo si trova indal 2017, con l’accusa di aver partecipato al golpe fallito del 2016. Oltre a, oggi compariranno aaltre 51 persone, imputate per le proteste fallite nel parco di Gezi. Secondo quanto riportato dall’agenzia turca Bianet, Osaman non si è presentato all’udienza, dichiarando che non avrebbe avuto «diun» e «la sua partecipazione alle udienze e la presentazione di una difesa sarebbe insignificante». In compenso, ilè stato ...

