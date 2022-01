"Berlusconi non è un kamikaze". Sallusti avvisa la Gruber: Quirinale, come finirà "l'operazione segreta" (Di lunedì 17 gennaio 2022) “La candidatura di Silvio Berlusconi non è già tramontata, ma è incerta. Si tratta di un'operazione difficilissima e coperta”. Così Alessandro Sallusti ha riposto a Lilli Gruber sulla questione del Quirinale, che è stata affrontata in apertura della puntata di Otto e Mezzo di lunedì 17 gennaio. “È illogico che Berlusconi informi ogni giorno il centrodestra su quanti deputati e senatori ha convinto a votarlo”, ha aggiunto il direttore di Libero. “Innanzitutto perché non c'è matematica certezza - ha spiegato - e poi perché l'operazione riesce se rimane segreta fino all'ultimo. Quella attuale è una situazione di assoluto stallo, Salvini ha preso l'iniziativa oggi perché non vuole immolarsi per una candidatura che non ha probabilità di successo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “La candidatura di Silvionon è già tramontata, ma è incerta. Si tratta di un'difficilissima e coperta”. Così Alessandroha riposto a Lillisulla questione del, che è stata affrontata in apertura della puntata di Otto e Mezzo di lunedì 17 gennaio. “È illogico cheinformi ogni giorno il centrodestra su quanti deputati e senatori ha convinto a votarlo”, ha aggiunto il direttore di Libero. “Innanzitutto perché non c'è matematica certezza - ha spiegato - e poi perché l'riesce se rimanefino all'ultimo. Quella attuale è una situazione di assoluto stallo, Salvini ha preso l'iniziativa oggi perché non vuole immolarsi per una candidatura che non ha probabilità di successo. ...

