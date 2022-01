Amazon truffa: ecco il messaggio da non prendere in considerazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Amazon truffa, ecco il messaggio da non prendere in considerazione: fate molta attenzione se vi arriva qualcosa del genere. Il messaggio truffa che chiama in caso Amazon (foto: Pixabay).Con la digitalizzazione e il continuo uso di PC e smartphone, sono purtroppo aumentate anche le truffe online; la fantasia di alcuni malintenzionati pare proprio non avere freni quando si tratta di cercare di estorcere denaro alle persone. Di recente, ha preso piede una truffa che coinvolge indirettamente Amazon; fate molta attenzione se vi arriva un messaggio del genere, da non prendere in considerazione immediatamente. Amazon ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 gennaio 2022)ilda nonin: fate molta attenzione se vi arriva qualcosa del genere. Ilche chiama in caso(foto: Pixabay).Con la digitalizzazione e il continuo uso di PC e smartphone, sono purtroppo aumentate anche le truffe online; la fantasia di alcuni malintenzionati pare proprio non avere freni quando si tratta di cercare di estorcere denaro alle persone. Di recente, ha preso piede unache coinvolge indirettamente; fate molta attenzione se vi arriva undel genere, da noninimmediatamente....

x_wallflower_ : ???????????????? Raga se avete ordinato da Amazon (non so se succede ordinando anche su altri siti) e vi arriva qu… - gigibeltrame : Inps e Agenzia delle Entrate, attenti alle finte mail truffa #digilosofia - gigibeltrame : 'Paga il parcheggio con il QR Code', ma è phishing: occhio alla nuova truffa #digilosofia - Paola18439710 : RT @annamariamoscar: No, Amazon non sta cercando investitori inviando SMS. Attenzione alla nuova truffa! - Cristin71354717 : RT @annamariamoscar: No, Amazon non sta cercando investitori inviando SMS. Attenzione alla nuova truffa! -