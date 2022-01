Sabrina Ferilli non trattiene le lacrime e rivela | “Tragedia devastante”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Commozione in diretta tv per. Ha così commentato la showgirl: “”. “Questa è la storia di un regalo”, così e iniziata la puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, sabato 15 gennaio 2022. La prima storia ha visto ospiti, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, L'articolo proviene da Inews24.it.

Le lacrime diaprono la puntata di C'è posta per te. In studio, Maria De Filippi ospita Carmine e Francesco, due fratelli che hanno perso entrambi i genitori nel brevissimo volgere di un anno. A ...Tra gli ospiti: Can Yaman e. Italia 1: Cattivissimo me , il film di animazione del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud ha divertito 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di ...La prima storia ha visto ospiti Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, giudici di Tu Si Que Vales. I quattro sono stati la sorpresa che Carmine, un ragazzo di Scafati, ha voluto ...Teo Mammucari, ospite di C'è posta per te con i colleghi di Tu si que vales, ha fatto confessione, raccontando di non parlare più con suo fratello.