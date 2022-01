Quanti soldi perde Novak Djokovic con l’esclusione dagli Australian Open? Spese legali, montepremi, sponsor (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic è stato espulso dall’Australia e non potrà giocare gli Australian Open 2022, primo Slam della stagione di tennis in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. Il fuoriclasse serbo dovrà abbondare il Paese al termine di una vicenda che ha tenuto banco nelle ultime due settimane: la Corte Federale gli ha ufficialmente negato il visto dopo una lunga querelle, legata al suo status di non vaccinato contro il Covid-19, e così il numero 1 al mondo dovrà rifare le valigie e tornare a casa senza poter difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Quanti soldi perderà Novak Djokovic con l’espulsione e l’impossibilità di partecipare agli Australian Open 2022? Novak ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)è stato espulso dall’Australia e non potrà giocare gli2022, primo Slam della stagione di tennis in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. Il fuoriclasse serbo dovrà abbondare il Paese al termine di una vicenda che ha tenuto banco nelle ultime due settimane: la Corte Federale gli ha ufficialmente negato il visto dopo una lunga querelle, legata al suo status di non vaccinato contro il Covid-19, e così il numero 1 al mondo dovrà rifare le valigie e tornare a casa senza poter difendere il titolo conquistato lo scorso anno.ràcon l’espulsione e l’impossibilità di partecipare agli2022?...

