Perché l'espulsione di Djokovic spiana la strada a Berrettini (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Sono due tennisti azzurri i principali beneficiari dell'esclusione di Novak Djokovic dagli Australian Open: il primo e' Salvatore Caruso, il tennista siciliano numero 150 del mondo, che da ripescato non solo accede al tabellone ma di fatto ne diventa la testa di serie numero uno, prendendo il posto di Nole. L'altro è Matteo Berrettini che ora diventa il tennista con il ranking piu' alto del primo quarto di tabellone e si ritrova la strada spianata verso una possibile semifinale contro Alexander Zverev o Rafael Nadal. Per l'azzurro finalista di Wimbledon, testa di serie numero 7, in teoria la minaccia maggiore puo' essere rappresentata dal britannico Cam Norrie, numero 12 del mondo, e se rispettera' i pronostici potrebbe poi andarsi a giocare la finale contro un avversario teoricamente alla sua portata come il numero 3 del mondo, ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Sono due tennisti azzurri i principali beneficiari dell'esclusione di Novakdagli Australian Open: il primo e' Salvatore Caruso, il tennista siciliano numero 150 del mondo, che da ripescato non solo accede al tabellone ma di fatto ne diventa la testa di serie numero uno, prendendo il posto di Nole. L'altro è Matteo Berrettini che ora diventa il tennista con il ranking piu' alto del primo quarto di tabellone e si ritrova lata verso una possibile semifinale contro Alexander Zverev o Rafael Nadal. Per l'azzurro finalista di Wimbledon, testa di serie numero 7, in teoria la minaccia maggiore puo' essere rappresentata dal britannico Cam Norrie, numero 12 del mondo, e se rispettera' i pronostici potrebbe poi andarsi a giocare la finale contro un avversario teoricamente alla sua portata come il numero 3 del mondo, ...

