Letta: “Con la candidatura di Berlusconi siano in un vicolo cieco, voltiamo pagina” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il segretario del Pd: «Non è il momento di fare i nomi, il nome dovremo deciderlo con i nostri alleati e il centrodestra. Oggi diciamo che Draghi gioca un ruolo fondamentale per il Paese e va tutelato» Leggi su lastampa (Di domenica 16 gennaio 2022) Il segretario del Pd: «Non è il momento di fare i nomi, il nome dovremo deciderlo con i nostri alleati e il centrodestra. Oggi diciamo che Draghi gioca un ruolo fondamentale per il Paese e va tutelato»

