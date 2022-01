Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt padrone, Dominik Paris leader in discesa! (Di domenica 16 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1075 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 685 3. Matthias Mayer (Austria) 592 4. Vincent Kriechmayr (Austriaa) 524 5. Beat Feuz (Svizzera) 447 6. Alexis Pinturault (Francia) 4117. Dominik Paris (Italia) 406 8. Manuel Feller (Austria) 386 9. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 349 10. Loic Meillard (Svizzera) 272 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 2021-2022 1. Dominik Paris (Italia) 316 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 305 2. Beat Feuz (Svizzera) 305 4. Matthias Mayer (Austria) 302 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 285 6. Marco ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 1075 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 685 3. Matthias Mayer (Austria) 592 4. Vincent Kriechmayr (Austriaa) 524 5. Beat Feuz (Svizzera) 447 6. Alexis Pinturault (Francia) 4117.(Italia) 406 8. Manuel Feller (Austria) 386 9. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 349 10. Loic Meillard (Svizzera) 272DELDISCESA1.(Italia) 316 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 305 2. Beat Feuz (Svizzera) 305 4. Matthias Mayer (Austria) 302 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 285 6. Marco ...

