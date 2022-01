Ciclismo | parla il neo acquisto della Bora-Hansgrohe Sam Bennett | “Voglio tornare ai massimi livelli”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il velocista irlandese Sam, affiliatosi alladopo l’epilogo burrascoso con la Quick-Step, si è confidato in un’intervista a cuore aperto ai microfoni di Cycling News raccontando aspetti interessantisua lunga carriera. Un mestiere non semplice quello del ciclista secondo le parole di, che confessa di dedicare anima e corpo alla disciplina: “Mi concentro così tanto sule iloccupa così tanto delle mie giornate che dimentico ogni altro aspettovita. Inizi ad allenarti in bassa stagione e ovviamente è difficile all’inizio, ma poi la motivazione cresce quando vedi i dati in allenamento e soprattutto con i risultati”. La maniacalità nel gestire le fatiche quotidiane a suo dire è ciò che fa la ...

Advertising

cyclingoo : ?? Groupama-FDJ, Thibaut Pinot parla del rapporto con il proprio corpo: “È lui a decidere, non io. Altrimenti sarei… - valeindie6 : @LaDialettica Nel ciclismo si parla di Doping. Competizioni vinte rubando e in modo disonesto -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo parla

OA Sport

Oltre ad averla sparata grossa, Lanaya forse non si è ben resa conto di aver ammesso tra le righe il fallimento dell'attuale sistema antidoping, in pratica ci dice che qua e là nelsi...Sidi temi veri, sempre legati alla manifestazione del 25 aprile: "L'ente al quale appartengo ... "Alviene affiancato in questo modo il tema della ciclabilità. Una manifestazione come ...L’idea della direttrice generale UCI Amina Lanaya va bollata per quello che è: una follia che porterebbe alla morte sociale del ciclismo professionistico La storia del ciclismo è costellata da idee ri ...La Via Nova è un brillante esempio di come con passione ed impegno, senza mai arrendersi anche nei momenti difficili, si possa fare attività anche in tempi non facili per il ciclismo come per altri sp ...