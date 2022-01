“Ale in Cucina”: la (video) ricetta dei bignè di Iginio Massari (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono una delle basi della pasticceria e, per questo, se vogliamo preparare i bignè in casa, è bene affidarsi alla ricetta di uno dei maestri più celebrati della pasticceria nostrana, Iginio Massari. Il pasticcere bresciano propose questa ricetta all’interno di una striscia dedicata alla pasticceria, in onda sul canale Sky Cielo. Lo fece un po’ di anni fa e, da allora, quando mi occorrono dei bignè morbidi, saporiti e perfettamente rotondi e cavi, ricorro a questa ricetta, davvero prodigiosa. La preparazione è semplice e veloce, basta seguire i ‘trucchetti’ svelatici dal maestro ed il risultato sarà davvero soddisfacente. Questo tipo di bignè, morbido e perfettamente rotondo e vuoto, è perfetto per il profiterole o per essere farcito e gustato in ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono una delle basi della pasticceria e, per questo, se vogliamo preparare iin casa, è bene affidarsi alladi uno dei maestri più celebrati della pasticceria nostrana,. Il pasticcere bresciano propose questaall’interno di una striscia dedicata alla pasticceria, in onda sul canale Sky Cielo. Lo fece un po’ di anni fa e, da allora, quando mi occorrono deimorbidi, saporiti e perfettamente rotondi e cavi, ricorro a questa, davvero prodigiosa. La preparazione è semplice e veloce, basta seguire i ‘trucchetti’ svelatici dal maestro ed il risultato sarà davvero soddisfacente. Questo tipo di, morbido e perfettamente rotondo e vuoto, è perfetto per il profiterole o per essere farcito e gustato in ...

