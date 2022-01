Agente di polizia locale di Milano aggredito, individuati alcuni dei responsabili (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella notte tra venerdì e sabato scorso l’aggressione ai danni di un Agente della polizia locale di Milano da parte di un gruppo di giovani che lo hanno disarmato e picchiato. alcuni di loro sono stati individuati, fa sapere il Comune, si tratta di alcuni maggiorenni provenienti da altre Regioni. #Milano #babygang #beppesala pic.twitter.com/MHgmA6gjpj — welcometofavelas (@welcometofavel1) January 15, 2022 Tra le persone individuate “alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione, almeno uno di Bolzano”, si legge in una nota del Comune di Milano. Il vigile, 61 anni, era appostato su un’auto civetta con un collega nella zona Navigli di Milano, per ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella notte tra venerdì e sabato scorso l’aggressione ai danni di undelladida parte di un gruppo di giovani che lo hanno disarmato e picchiato.di loro sono stati, fa sapere il Comune, si tratta dimaggiorenni provenienti da altre Regioni. ##babygang #beppesala pic.twitter.com/MHgmA6gjpj — welcometofavelas (@welcometofavel1) January 15, 2022 Tra le persone individuate “maggiorenni in trasferta ae provenienti da fuori regione, almeno uno di Bolzano”, si legge in una nota del Comune di. Il vigile, 61 anni, era appostato su un’auto civetta con un collega nella zona Navigli di, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Agente polizia Milano: picchiano agente e gli sottraggono la pistola: esplosi colpi. Milano: picchiano agente e gli sottraggono la pistola: esplosi colpi nella rissa Ancora allerta violenza a Milano: Un agente di Polizia Locale in borghese, nella notte tra venerdi' e sabato scorsi, e' stato aggredito, a Milano, da un gruppo di ragazzi che gli hanno sottratto la pistola durante una pericolosissima ...

Milano, individuati gli autori dell'aggressione al vigile urbano Sono stati identificati alcuni dei ragazzi che nella notte fra venerdì e sabato hanno aggredito un agente della polizia locale di Milano in borghese. Fra di loro, spiega una nota del Comune, c'erano "alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione, almeno uno di Bolzano". La ...

