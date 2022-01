Torino, all in per Nandez: offerte le contropartite! (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Torino fa sul serio. Cairo vuole a tutti i costi arricchire il centrocampo di Juric con Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari, ma trovare un accordo non è semplice. In queste ore il direttore sportivo del Torino ha aperto alla opzione scambio, inserendo due possibili contropartite tecniche. Baselli, TorinoCome riportato da SkySport, i nomi che sono stati offerti al Cagliari sono quelli di Baselli e Linetty. Ora la parola passerà al Cagliari che dovrà decidere come muoversi. Il club sardo è particolarmente interessato a Izzo, che però al momento non è stato inserito nella trattativa. Se la prima proposta venisse rifiutata, non è da escludere che il Torino possa allora inserire nello scambio proprio il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilfa sul serio. Cairo vuole a tutti i costi arricchire il centrocampo di Juric con Nahitan, centrocampista uruguaiano del Cagliari, ma trovare un accordo non è semplice. In queste ore il direttore sportivo delha aperto alla opzione scambio, inserendo due possibili contropartite tecniche. Baselli,Come riportato da SkySport, i nomi che sono stati offerti al Cagliari sono quelli di Baselli e Linetty. Ora la parola passerà al Cagliari che dovrà decidere come muoversi. Il club sardo è particolarmente interessato a Izzo, che però al momento non è stato inserito nella trattativa. Se la prima proposta venisse rifiutata, non è da escludere che ilpossa allora inserire nello scambio proprio il ...

