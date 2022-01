-Sampdoria-Torino 1-2 | il Toro vince e sogna l’Europa

Advertising

SkySport : SAMPDORIA-TORINO 1-2 Risultato finale ? ? #Caputo (18') ? #Singo (27') ? #Praet (67') ? ???? SERIE A - 22^ GIORNATA ?… - Gazzetta_it : Risultato finale, Sampdoria-Torino 1-2 - sportmediaset : Serie A, #SampdoriaTorino 1-2: #Juric non si ferma più, ora è in zona Europa. #SportMediaset - jornalistavitor : RT @Corriere: Sampdoria-Torino 1-2: Singo e Praet rimontano il gol di Caputo, gran colpo granata - ParliamoDiNews : Serie A, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Torino #serie #formazioni #ufficiali #sampdoria-torino -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Torino

Il campionato di Serie A riparte con la 22esima giornata. Il primo anticipo del sabato è stato. A Marassi, i granata hanno vinto in trasferta per 2 - 1 rimontando lo svantaggio iniziale siglato da Caputo con i gol di Singo e Praet ( GLI HIGHLIGHTS ). Nel match delle 18 la ...... Inter* 49 punti; Milan 48; Napoli 43; Atalanta* 41; Juventus 38; Lazio 35; Fiorentina* e Roma 32;31; Sassuolo ed Empoli 28; Bologna* e Verona 27; Udinese** e20; Spezia 19; Venezia*...Si fa sempre più critica la situazione della Sampdoria in classifica. Terza sconfitta consecutiva, la seconda interna dopo quella dell’Epifania contro il Cagliari, per mano di ...Il 2-1 con cui il Torino ha ribaltato la sfida contro la Sampdoria ha visto Praet colpire di testa e segnare: la palla è uscita da un buco nella rete.