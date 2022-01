“Pronta un’operazione false flag per invadere l’Ucraina”. Cosa nascondono queste parole (Di sabato 15 gennaio 2022) La Cnn informa che gli Stati Uniti avrebbero informazioni indicanti che la Russia ha preposizionato un gruppo di agenti per condurre un’operazione di false flag nell’Ucraina orientale nel tentativo di creare un pretesto per l’invasione. Un anonimo funzionario ha affermato che l’intelligence statunitense ha prove che agenti addestrati alla guerra urbana e all’uso di esplosivi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 15 gennaio 2022) La Cnn informa che gli Stati Uniti avrebbero informazioni indicanti che la Russia ha preposizionato un gruppo di agenti per condurredinelorientale nel tentativo di creare un pretesto per l’invasione. Un anonimo funzionario ha affermato che l’intelligence statunitense ha prove che agenti addestrati alla guerra urbana e all’uso di esplosivi InsideOver.

Advertising

Roberta_Siro : RT @LucaFioretti13: La #Juventus è pronta a formulare un’offerta per #Azmoun, attaccante iraniano valutato 5 milioni di euro dallo #Zenit.… - LucaFioretti13 : La #Juventus è pronta a formulare un’offerta per #Azmoun, attaccante iraniano valutato 5 milioni di euro dallo… - marisconosciuti : @kscarlett22_ Anche se comunque rimango un po' basita dall'incoerenza perché Agnese è rimasta a riposo per secoli m… - GiorgiaLo9 : Oggi mia mamma si ricovera per un’operazione .. non è la prima e ne ha fatte di più difficili ma sono super ansiosa… - janapergliamici : Sa andare al guinzaglio, in macchina è bravissima ed è abituata a stare sola in casa. Menta ha subito un'operazione… -