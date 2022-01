Marquez: «Ho vissuto il momento più difficile della mia vita. Non poter più guidare è stata una possibilità» (Di sabato 15 gennaio 2022) Ieri la Honda ha presentato la stagione. C’era anche Marc Marquez, che ha parlato delle sue condizioni e del difficile recupero dopo gli incidenti che gli sono capitati. Sulla Gazzetta dello Sport le sue parole. «Ad un certo punto quest’inverno non poter più guidare è stata una possibilità». Il problema principale, dopo il braccio, è stato quello alla vista, causato da una caduta in allenamento con la moto da enduro. «Nessuno sapeva come sarebbero andate le cose, nemmeno i medici. Mi alzavo dal divano e vedevo sfocato: una sensazione che non auguro a nessuno. Quei giorni sono stati i peggiori, ho cercato di staccarmi da tutto, dai social, cercando di circondarmi di familiari e amici. Poi hanno detto che non ho bisogno dell’intervento. Nell’ultimo mese le cose sono migliorate, e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Ieri la Honda ha presentato la stagione. C’era anche Marc, che ha parlato delle sue condizioni e delrecupero dopo gli incidenti che gli sono capitati. Sulla Gazzetta dello Sport le sue parole. «Ad un certo punto quest’inverno nonpiùuna». Il problema principale, dopo il braccio, è stato quello alla vista, causato da una caduta in allenamento con la moto da enduro. «Nessuno sapeva come sarebbero andate le cose, nemmeno i medici. Mi alzavo dal divano e vedevo sfocato: una sensazione che non auguro a nessuno. Quei giorni sono stati i peggiori, ho cercato di staccarmi da tutto, dai social, cercando di circondarmi di familiari e amici. Poi hanno detto che non ho bisogno dell’intervento. Nell’ultimo mese le cose sono migliorate, e ...

