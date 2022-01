Il nuovo codice della crisi di impresa ha dei bug: come aggirare l’autodiagnosi e fregarsi da soli (Di sabato 15 gennaio 2022) Il nuovo codice della crisi di impresa è stato introdotto con il dlgs 14/2019, quindi prima dello scoppio del Covid. La crisi economica accentuata e conseguente alla pandemia ed una illogica predisposizione mentale al riconoscimento degli errori da parte degli imprenditori ne hanno reso evidenti i difetti per la valutazione degli eventuali segnali dello stato di pre-crisi dell’impresa, soprattutto della piccola impresa. Ricordiamo che l’entrata in vigore del nuovo codice, sulla carta una opportunità storica per il risanamento del tessuto imprenditoriale del paese, ha l’obiettivo preminente di anticipare – e non accertare e conclamare – attraverso alcuni strumenti tecnici l’emersione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildiè stato introdotto con il dlgs 14/2019, quindi prima dello scoppio del Covid. Laeconomica accentuata e conseguente alla pandemia ed una illogica predisposizione mentale al riconoscimento degli errori da parte degli imprenditori ne hanno reso evidenti i difetti per la valutazione degli eventuali segnali dello stato di pre-dell’, soprattuttopiccola. Ricordiamo che l’entrata in vigore del, sulla carta una opportunità storica per il risanamento del tessuto imprenditoriale del paese, ha l’obiettivo preminente di anticipare – e non accertare e conclamare – attraverso alcuni strumenti tecnici l’emersione ...

