Icaro | il divenire in azzurro del proprio io partenopeo

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dribbling è il titolo della personale di Paoloin corso alla Galleria Lia Rumma di Napoli fino al 28 febbraio. Come tutti i titoli-definizioni delle sue mostre, Dribbling condensa molteplici aspetti della sua riflessione sulla scultura e del suo modo di vivere l'esperienza artistica nel sistema dell'arte, a partire dagli anni sessanta. Dribbling è un'azione che implica un procedere in avanti, con velocità, equilibrio e fantasia, evidenziando la capacità di spostarsi lateralmente per aggirare l'ostacolo. Un procedere, dunque, …