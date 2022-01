I bambini | i cani e papa Francesco La riflessione di Ciccotti

Leggi su formiche

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nessuno nega il ruolo amicale e di concreto aiuto che il cane offre all’uomo da decine di secoli. Oggi abbiamo sempre piùspecializzati nella collaborazione con le nostre attività quotidiane, oltre alla mera compagnia. Daida guardia, aisan Bernardo, aipoliziotti, aimolecolari che salvano persone sotto le macerie, aiutilizzati per le diverse terapie. Da non dimenticare il vecchio cane guardiano e difensore del gregge. Sappiamo che l’affetto di un cane verso il proprio padrone o padrona a volte supera la nostra sfera razionale. Quante volte abbiamo sentito diche hanno “vegliato” il proprio padrone deceduto, o lo hanno atteso per mesi anche quando questi era scomparso. Per tacere del “nero di Don Bosco”, un cane randagio, che, di ...