“Fatto in casa per voi” | ciambellone integrale all’arancia di Benedetta Rossi

Nella seconda puntata della sesta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, dedicata alle ricette dell'alleggerimento, Benedetta Rossi, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta), ha rivelato la 'sua' ricetta del ciambellone integrale all'arancia. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 2 arance, 150 ml olio di girasole, 4 uova, 200 g zucchero di canna, 320 g farina integrale, 1 bustina di lievito per dolci Procedimento In una ciotola, con le fruste elettriche, sbattiamo le uova intere. Aggiungiamo lo zucchero di canna e continuiamo a montare, fino ad ottenere un composto spumoso. Profumiamo con la buccia grattugiata ...

