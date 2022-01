Quirinale | report Spin factor-Adnkronos | cresce sui social ipotesi presidente donna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen () - Draghi, Mattarella e '' sono le parole più associate all'elezione deldella Repubblica nelle conversazioni. E' quanto emerge da un'analisi realizzata in esclusiva per l'tramite Human, l'esclusiva piattaforma di web elistening interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale. L'analisi ha preso in considerazione l'arco temporale dell'ultima settimana (5 gennaio - 12 gennaio). Sono stati monitorati 1121 canali (Facebook, Twitter, Instagram) già presenti in piattaforma ai quali è stata aggiunta una ricerca per keyword e hashtag su Twitter e Instagram. E' interessante il “tema ...