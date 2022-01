Peste suina africana, cos’è? I rischi per l’uomo e per i cani (Di venerdì 14 gennaio 2022) In Italia, dopo il primo caso registrato in Piemonte, ad Ovada, in provincia di Alessandria, è scattato l’allarme per la Peste suina africana. L’autopsia effettuata sulla carcassa di un cinghiale morto, ha infatti permesso di scoprire la presenza dell’infezione, generando comprensibile apprensione tra gli esperti. Il ministero della Salute italiano ha condiviso subito l’informazione con l’Oie, Organizzazione mondiale della sanità animale, e avviato lo screening nazionale. In Piemonte, stando agli esami effettuati dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, ci sarebbero 5 animali infetti e 78 comuni nell’area di controllo. C’è apprensione anche in Liguria e Lombardia. Ma cosa sappiamo di questa malattia? E, soprattutto, è nociva per l’uomo? cos’è la Peste ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) In Italia, dopo il primo caso registrato in Piemonte, ad Ovada, in provincia di Alessandria, è scattato l’allarme per la. L’autopsia effettuata sulla carcassa di un cinghiale morto, ha infatti permesso di scoprire la presenza dell’infezione, generando comprensibile apprensione tra gli esperti. Il ministero della Salute italiano ha condiviso subito l’informazione con l’Oie, Organizzazione mondiale della sanità animale, e avviato lo screening nazionale. In Piemonte, stando agli esami effettuati dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, ci sarebbero 5 animali infetti e 78 comuni nell’area di controllo. C’è apprensione anche in Liguria e Lombardia. Ma cosa sappiamo di questa malattia? E, soprattutto, è nociva perla...

