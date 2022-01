Osti reintegrato dalla Sampdoria | sospensione terminata

(Di venerdì 14 gennaio 2022) per il dirigente blucerchiato che torna Responsabile delle Aree Tecniche Laha annunciato il ritorno in società da parte di Carlo, che riprende la carica di Responsabile delle Aree Tecniche. Il comunicato della società. COMUNICATO UFFICIALE – «L’U.C.è lieta di comunicare che, a far data da oggi, Carloriprende la carica di Responsabile delle Aree Tecniche, chiarite e superate le divergenze che avevano caratterizzato il periodo dicautelare a partire dal 1º ottobre 2021.Lo storico dirigente blucerchiato continuerà così a mettere a disposizione della società le sempre apprezzate esperienza, serietà e professionalità, con rinnovato entusiasmo e unità di intenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

