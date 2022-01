Montesarchio | lite finisce nel sangue | commerciante spara e ferisce 2 persone

Advertising

anteprima24 : ** Lite finisce nel sangue, 56enne spara e ferisce il rivale: è grave ** -

Ultime Notizie dalla rete : Montesarchio lite

...a, in provincia di Benevento. Uno degli due feriti è in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione il fuoco sarebbe stato esploso da un commerciante che, al culmine di una, ...L'uomo, titolare di un supermercato in via Napoli a, in provincia di Benevento, poco ...l'accaduto sono in corso alcuni interrogatori di persone che avrebbero assistito allafinita a ...Prima un'accesa discussione, poi gli spari. Momenti di terrore, ieri pomeriggio, nella frazione Cirignano di Montesarchio, dove un litigio, intorno alle 16,30, è finito nel sangue.Una lite in strada finita nel sangue. Un padre che nel tentativo di difendere il figlio coinvolto nel litigio, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo due persone. Una di queste è stata ferita ...