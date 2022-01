Maneskin, la notizia è appena arrivata: pubblico in delirio (Di sabato 15 gennaio 2022) La notizia sui Maneskin è appena arrivata, il pubblico è letteralmente in delirio: in questo articolo vi diciamo di cosa si tratta Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e soprattutto dell’Eurovision Song Contest, la loro carriera è esplosa. La band romana sta girando il mondo, partecipando a manifestazioni ed eventi di fama mondiale. Adesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 gennaio 2022) Lasui, ilè letteralmente in: in questo articolo vi diciamo di cosa si tratta Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e soprattutto dell’Eurovision Song Contest, la loro carriera è esplosa. La band romana sta girando il mondo, partecipando a manifestazioni ed eventi di fama mondiale. Adesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

07mariapia1 : raga se vi interessa l ultima notizia del Tg3 (rai3) parla di Harry Styles, maneskin Billie e altri al coachella - Tommy_Rabbit : Come se non bastasse il Covid, ad aumentare ancora di più il senso di angoscia e di smarrimento tipico del periodo… - YellowLorca : i maneskin al coachella è una notizia bomba raga; ma vi ricordate alla finale di sanremo quando temevamo che vinces… - mengonismadking : i maneskin al coachella 2022 sono la buona notizia di oggi ???? #Maneskin - PasqualeMarro : #Maneskin sconfitti: una brutta notizia per il gruppo -