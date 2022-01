La polemica sul colore delle mascherine che (forse) non ci serviva (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come può un semplice colore diventare la pietra dello scandalo, della polemica e dell’ennesima protesta? Ma soprattutto come può mettere in dubbio l’operato, la professionalità e il “decoro” di un lavoratore? Può farlo se siamo in Italia e se le differenze di genere, le diseguaglianze e gli stereotipi passano continuamente per la netta distinzione tra ciò che è femminile e ciò che è maschile. Così ecco che, in un periodo storico tanto complicato, quanto intenso, è sorta una nuova polemica, di cui forse non avevamo bisogno. A essere incriminate, questa volta, sono state le mascherine FFP2 utilizzate da alcuni agenti da polizia, strumenti fondamentali di protezione che ormai ci accompagnano da quando l’emergenza sanitaria è cominciata. A essere condannata non è stata la funzionalità o la qualità ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come può un semplicediventare la pietra dello scandalo, dellae dell’ennesima protesta? Ma soprattutto come può mettere in dubbio l’operato, la professionalità e il “decoro” di un lavoratore? Può farlo se siamo in Italia e se le differenze di genere, le diseguaglianze e gli stereotipi passano continuamente per la netta distinzione tra ciò che è femminile e ciò che è maschile. Così ecco che, in un periodo storico tanto complicato, quanto intenso, è sorta una nuova, di cuinon avevamo bisogno. A essere incriminate, questa volta, sono state leFFP2 utilizzate da alcuni agenti da polizia, strumenti fondamentali di protezione che ormai ci accompagnano da quando l’emergenza sanitaria è cominciata. A essere condannata non è stata la funzionalità o la qualità ...

Ultime Notizie dalla rete : polemica sul Suicidio assistito, svolta della Chiesa: sì alla legge sul fine vita ... la legge si pone sul crinale dell'autodeterminazione del singolo, dimenticando che la vita è fatta ...una modalità per risolvere contrasti spinosi e spaccature (pensiamo agli Usa con la polemica della ...

Mou e Sarri nel mirino: le richieste di mercato scatenano la polemica Lazio e Roma: due tecnici nel mirino Le richieste sul mercato dei due allenatori però aprono una nuova polemica, lanciata sui social dal giornalista Fabio Ravezzani che si pone una domanda dal suo ...

Polemica sul servizio del Tg1 su Sassoli: ecco cosa è successo davvero ilGiornale.it Dopo le polemiche, confronto a Trento fra Provincia, Comune e staff di Vasco Rossi Trento – Sull’area San Vincenzo, dove sarà allestita la Trentino Music Arena, c’è stato oggi un confronto fra Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e staff di Vasco Rossi. Il prossimo 20 magg ...

Diana del Bufalo: “Fuori da LOL 2? È una fake news” Intervistata da Il Messaggero, Diana del Bufalo spiega che sarà nel cast di Lol 2 e i rumors secondo cui Amazon la vorrebbe fuori per il fatto di non essere vaccinata, come aveva dichiarato lei stessa ...

Trento – Sull'area San Vincenzo, dove sarà allestita la Trentino Music Arena, c'è stato oggi un confronto fra Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e staff di Vasco Rossi. Il prossimo 20 magg ...
Intervistata da Il Messaggero, Diana del Bufalo spiega che sarà nel cast di Lol 2 e i rumors secondo cui Amazon la vorrebbe fuori per il fatto di non essere vaccinata, come aveva dichiarato lei stessa ...