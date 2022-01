Il calcio infinito di Kazu Miura (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quando Kazuyoshi Miura dava i primi calci al pallone, il massimo campionato giapponese era ancora di dilettanti e le sue squadre si chiamavano Mazda, Hitachi o Toshiba come i vari settori dell’industria trainante del paese. All’epoca i bambini non potevano nemmeno sognare con Holly & Benji, perché la storia di Oliver Hutton era la sua – parola di Yoichi Takahashi, fumettista del manga originale Captain Tsubasa – che a 15 anni mollò tutto e insieme al fratello comprò due biglietti di sola andata per il Brasile. Obiettivo: diventare un calciatore vero, senza piani b. Gli è andata discretamente bene. E non ha più smesso: 35 stagioni da professionista, l’unico nella storia a scendere in campo nell’arco di cinque decadi, il più anziano di sempre a segnare (a 50 anni e 14 giorni) e giocare in un campionato professionistico. “Penso che non lascerò mai ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quandoyoshidava i primi calci al pallone, il massimo campionato giapponese era ancora di dilettanti e le sue squadre si chiamavano Mazda, Hitachi o Toshiba come i vari settori dell’industria trainante del paese. All’epoca i bambini non potevano nemmeno sognare con Holly & Benji, perché la storia di Oliver Hutton era la sua – parola di Yoichi Takahashi, fumettista del manga originale Captain Tsubasa – che a 15 anni mollò tutto e insieme al fratello comprò due biglietti di sola andata per il Brasile. Obiettivo: diventare un calciatore vero, senza piani b. Gli è andata discretamente bene. E non ha più smesso: 35 stagioni da professionista, l’unico nella storia a scendere in campo nell’arco di cinque decadi, il più anziano di sempre a segnare (a 50 anni e 14 giorni) e giocare in un campionato professionistico. “Penso che non lascerò mai ...

Riccardo_Pozzi_ : @JulioCesare12 @_enz29 Sì ma la Juventus viene da 9 scudetti di fila e nell’anno in cui gli è stato scucito hanno c… - SferoClasta : @armonio_davide @EdoardoMecca1 L'inter non è diventata la Juve e non lo sarà mai, ieri si è visto per l'ennesima vo… - toobigtofail01 : @gippu1 -giro palla infinito in attesa dei rigori, a cui voleva prendere parte anche Bonucci, ma se speculi e fai s… - ASR192711 : RT @Fabius40884986: Negli ultimi 2match vs le big Mourinho ha dato 2 lezioni di calcio Sia a gasp che allegri E l ha fatto co na rosa infer… - Fabius40884986 : Negli ultimi 2match vs le big Mourinho ha dato 2 lezioni di calcio Sia a gasp che allegri E l ha fatto co na rosa i… -