Giorgio Marchesi e Serena Rossi | La Sposa | l’attesa è finita

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tutto pronto per la nuova serie tv targata Rai Uno con. Ecco quando va in onda Lae qual è la trama.sono due attori di punta per le fiction di Rai Uno. In questi anni li abbiamo visti protagonisti di serie tv di

Advertising

CorriereCitta : Giorgio Marchesi: chi è, età, carriera, film, foto, altezza, chi è la moglie, figli, Instagram, La Sposa - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #14Gennaio Affetti Stabili Jessica Morlacchi, Luigi Busà, Carolina Rey, Samuel Peron, Natalia T… - sarinac96 : RT @altrogiornorai1: Giorgio Marchesi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #1… - rosamariacil : @GiusCandela Giorgio marchesi bravo e bello ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Marchesi

Il Sussidiario.net

Simonetta Solder, chi è l'attrice compagna diL'attrice Simonetta Solder è la compagna di. I due attori, molto riservati, hanno avuto due figli Giacomo e Pietro Leone. Simonetta Solder ha preso parte a molte ...Chi è? L'attore bergamasco, 47 anni, è uno dei protagonisti della nuova fiction Rai La Sposa, ed è famoso per aver recitato in diverse produzioni per il piccolo schermo. Tutto su vita, ...MONTE SANT’ANGELO LOCATION DELLA SERIE TV “LA SPOSA”, COBN SERENA ROSSI SU RAI UNO. 14/01/2022. MONTE SANT’ANGELO LOCATION DELLA SERIE TV “LA SPOSA”, DA DOMENICA 16 GE ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Giorgio Marchesi ...