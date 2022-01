Gf Vip | Kabir Bedi e il cofanetto del trucco | ' Questa è discriminazione'

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Se c'è una cosa che al GF Vip non manca, sono sicuramente cosmetici e valigette beauty ma qualcuno non è soddisfatto:non trova adeguata la dotazione cosmetica degli uomini della casa Foto: ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, il trattamento riservato a Kabir Bedi fa infuriare il web: ecco cosa è successo Molti spettatori del rea… - cristin07453433 : RT @JustJamFab: .@GrandeFratello @alfosignorini la razzista ha una stanza privata dove dormire tranquilla e una persona della stessa età, g… - rock_soda : RT @JustJamFab: .@GrandeFratello @alfosignorini la razzista ha una stanza privata dove dormire tranquilla e una persona della stessa età, g… - JustJamFab : .@GrandeFratello @alfosignorini la razzista ha una stanza privata dove dormire tranquilla e una persona della stess… - angelov41831173 : @BITCHYFit E certo, perché lì c'è né sono tanti di vip VERI. Vip nel GF sono x il curriculum: Ricciarelli,Russo,Cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Kabir

Se c’è una cosa che al GF Vip non manca, sono sicuramente cosmetici e valigette beauty ma qualcuno non è soddisfatto: Kabir Bedi non trova adeguata la dotazione cosmetica ...Gf Vip 6, il trattamento riservato a Kabir Bedi fa infuriare il web: ecco cosa è successo. E' tanta la stizza che si legge in qu ...