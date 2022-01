Eurojackpot oggi | venerdì 14 gennaio 2022 | i numeri vincenti

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Estrazionedi14. Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, o un solo 1 numero principale e 2 Euro. Il giocoè attivo in 18 paesi: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, ...

Estrazione Eurojackpot: ecco i numeri vincenti di oggi 14 gennaio 2022 e quote del concorso numero 2/2022. Estrazioni in diretta in Europa e vincite.Eurojackpot ha un montepremi pari al 50% della raccolta, che consente premi ricchi anche per le categorie minori. Con una combinazione si può partecipare a 12 categorie di vincita. 5+2 il jackpot mili ...