Barcellona, nel mirino un difensore del Bayern Monaco (Di sabato 15 gennaio 2022) Niklas Sule, 26enne difensore tedesco, potrebbe lasciare a fine stagione a parametro zero il Bayern Monaco e su di lui si sarebbe mosso il Barcellona. Leggi su itasportpress (Di sabato 15 gennaio 2022) Niklas Sule, 26ennetedesco, potrebbe lasciare a fine stagione a parametro zero ile su di lui si sarebbe mosso il

Advertising

mirkocalemme : Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Ju… - AlexC_BZ : @Edorsi53 Juve Barcellona era nel girone, per importanza e prestazioni la migliore è la rimonta sull'Atletico Madri… - Basketacazzo : Dopo la solita sconfitta nel Memorial Gandini l'Olimpia si ripiglia vincendo con Derthona ma soprattutto A Barcello… - MarianoFroldi : Nel mondo interconnesso di oggi, dove basta un semplice smartphone per inviare foto e notizie, davvero la F1 pensa… - pallonatefaccia : Anche altri calciatori hanno parlato della crisi anglofona in #Camerun, paese in cui oggi è in corso la Coppa d'Afr… -