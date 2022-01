Vezzali sul protocollo: «Procedura uniforme per salvaguardare i campionati» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali parla a Tuttosport del nuovo protocollo. Le sue parole. Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, ha parlato a Tuttosport del nuovo protocollo. Le sue parole: «Grazie al lavoro di squadra svolto assieme ai ministri Gelmini, Speranza e Fedriga, si è giunti ad un documento che consente di avere una Procedura uniforme per tutte le ASL, e garantire il corretto e regolare svolgimento del campionato. In attesa delle valutazioni del CTS, esprimo la mia soddisfazione per un risultato importante raggiunto attraverso l’ascolto delle esigenze del Mondo dello Sport». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Sottosegretario allo Sport Valentinaparla a Tuttosport del nuovo. Le sue parole. Valentina, Sottosegretario allo Sport, ha parlato a Tuttosport del nuovo. Le sue parole: «Grazie al lavoro di squadra svolto assieme ai ministri Gelmini, Speranza e Fedriga, si è giunti ad un documento che consente di avere unaper tutte le ASL, e garantire il corretto e regolare svolgimento del campionato. In attesa delle valutazioni del CTS, esprimo la mia soddisfazione per un risultato importante raggiunto attraverso l’ascolto delle esigenze del Mondo dello Sport». L'articolo proviene da Calcio News 24.

