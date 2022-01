“Tu sei un nano!”. GF Vip, ci risiamo. Katia Ricciarelli e la brutta offesa al concorrente (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tensione alle stelle all’interno della casa del GF Vip. Stavolta è toccato a uno dei preferiti di Katia Ricciarelli essere bacchettato: Davide Silvestri. Il giovane, da sempre legatissimo all’ex tenore, è stato ripreso più volte solo per aver fatto un’innocente battuta. Ma andiamo con ordine. Il giovane attore, mentre scherzava con Barù ha dato simpaticamente della ‘vecchietta’ alla sua amica Katia, facendola andare su tutte le furie. La reazione della Ricciarelli è stata senza dubbio esagerata: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o!”. E ancora Katia Ricciarelli: “Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tensione alle stelle all’interno della casa del GF Vip. Stavolta è toccato a uno dei preferiti diessere bacchettato: Davide Silvestri. Il giovane, da sempre legatissimo all’ex tenore, è stato ripreso più volte solo per aver fatto un’innocente battuta. Ma andiamo con ordine. Il giovane attore, mentre scherzava con Barù ha dato simpaticamente della ‘vecchietta’ alla sua amica, facendola andare su tutte le furie. La reazione dellaè stata senza dubbio esagerata: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o!”. E ancora: “Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa ...

