Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane 2022. Si fa tappa nella culla di Kamil Stoch (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo sette tappe in Paesi di lingua tedesca, la Coppa del Mondo di Salto maschile fa il proprio ritorno in Polonia. Nel weekend si gareggia infatti a Zakopane, autentica località di culto della disciplina, tanto che nel lontano passato è stata teatro di ben tre edizioni dei Mondiali (1929, 1939, 1962). Gli atleti si confronteranno sul Wielka Krokiew, trampolino edificato nel 1925 e più volte ristrutturato nel corso degli anni. Gli ultimi ammodernamenti di rilievo sono stati effettuati tra il 2016 e il 2017, conferendogli l'attuale conformazione. L'impianto è intitolato a Stanis?aw Marusarz, icona del Salto con gli sci nell'anteguerra, ed è dotato di uno stadio in grado di accogliere qualcosa come 50.000 spettatori. Alla luce dell'enorme capienza, il 6 giugno 1997 le pendici della collina ospitarono una ...

