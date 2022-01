Ortofrutticola di Marradi | produzione trasferita Ma lo stabilimento non chiuderà

(Di giovedì 13 gennaio 2022)(Firenze), 13 gennaio 2022 - Niente chiusura, ma riconversione, per lodidell'aziendadel Mugello : questa è la proposta illustrata dall'azienda al tavolo ...

(Firenze), 13 gennaio 2022 - Niente chiusura, ma riconversione, per lo stabilimento didell'aziendadel Mugello : questa è la proposta illustrata dall'azienda al tavolo convocato dalla Regione Toscana a cui hanno partecipato sindacati, Rsu e istituzioni locali. ...È la posizione del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina in relazione alla vertenza dell'del Mugello , la fabbrica dei marron glacés di(Firenze) che la proprietà vuole ...Il tavolo con azienda, Regione, sindacati e istituzioni locali. Ecco il piano. I sindacati: "Restano comunque le incognite sul futuro" ...Si è svolto questo pomeriggio il tavolo dell'Unità di crisi per l'Ortofrutticola del Mugello, la fabbrica di marron glacè di Marradi a rischio chiusura ...