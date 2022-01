Omicron con la variante Delta, due casi di doppio contagio scoperti a Padova e Trento (Di giovedì 13 gennaio 2022) con la , sono due i casi di doppia infezione scoperti a : p er la prima volta in , infatti, sono stati individuati due casi di doppio contagio da variante Delta e Omicron . Lo scorso 3 gennaio l'... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) con la , sono due idi doppia infezionea : p er la prima volta in , infatti, sono stati individuati duedida. Lo scorso 3 gennaio l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti'. Lo ha detto l'immunologo… - AleAntinelli : Ad Aprile ho preso alpha e mi ha steso per 3 settimane. Il 2022 è iniziato con omicron. Un piccolo raffreddore, una… - AurelianoStingi : Io non sono nessuno ma mi trovo totalmente in disaccordo con le parole del professor #Galli. Nonostante la variant… - Luanastretti1 : RT @LVDA_Acid: USA - Con Omicron rischio di ospedalizzazioni e decessi dimezzato, indipendentemente dal livello di immunità nella popolazio… - giorgiovascotto : RT @ComVentotene: Senza tracciamento e senza sequenziamento continueremo ad affrontare questa pandemia solo con misure parziali e/o politic… -