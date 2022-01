Kazakhstan: truppe a guida russa annunciano inizio ritiro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le truppe guidate dalla Russia dislocate nel Kazakhstan per aiutare il governo a riportare l'ordine, dopo i violenti disordini della scorsa settimana, hanno iniziato le operazioni di ritiro. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lete dalla Russia dislocate nelper aiutare il governo a riportare l'ordine, dopo i violenti disordini della scorsa settimana, hanno iniziato le operazioni di. Lo ...

