Il bollettino Covid diventa settimanale? Ma la confusione non è colpa dei dati (Di giovedì 13 gennaio 2022) I dati sono un’ossessione inevitabile. Che riguardino l’economia o la pandemia scatenano ansia e insieme la leniscono. La discussione sulla loro diffusione e il loro uso pubblico è tremendamente oziosa, ma a cena non potrete sottrarvi. Allora, come strategia diversiva, potreste fare un paragone con i sondaggi. Tutti schifano i sondaggi elettorali, ma poi non resistono, ti prendono sottobraccio e bisbigliano con aria furba e complice chiedendo cosa dicono gli ultimi sondaggi. Alludono, sembrerebbe, a quelli veri, come se ci fosse un grado iniziatico maggiore col quale si viene informati delle intenzioni di voto rivelate in modo veritiero. Al primo errore, al primo grosso scostamento tra sondaggi e risultati, arrivano le irrisioni e le solenni promesse di non leggerli più, neanche una guardatina. Salvo poi ricominciare al giro successivo. I politici, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Isono un’ossessione inevitabile. Che riguardino l’economia o la pandemia scatenano ansia e insieme la leniscono. La discussione sulla loro diffusione e il loro uso pubblico è tremendamente oziosa, ma a cena non potrete sottrarvi. Allora, come strategia diversiva, potreste fare un paragone con i sondaggi. Tutti schifano i sondaggi elettorali, ma poi non resistono, ti prendono sottobraccio e bisbigliano con aria furba e complice chiedendo cosa dicono gli ultimi sondaggi. Alludono, sembrerebbe, a quelli veri, come se ci fosse un grado iniziatico maggiore col quale si viene informati delle intenzioni di voto rivelate in modo veritiero. Al primo errore, al primo grosso scostamento tra sondaggi e risultati, arrivano le irrisioni e le solenni promesse di non leggerli più, neanche una guarna. Salvo poi ricominciare al giro successivo. I politici, ...

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - petergomezblog : Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: “Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro qu… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - messina_oggi : In Sicilia 11.354 nuovi casi di Covid e 26 decessiPALERMO (ITALPRESS) – Ancora un nuovo calo dei contagi in Sicilia… - tuttoatalanta : Nuovo incremento di contagi a Bergamo, +3.762 in un giorno. Il Bollettino di Bergamo al 13/01… -