Caro Porro, all'Università ogni scusa è buona per non ripartire in presenza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Buongiorno Nicola, sono un ragazzo di 21 anni della Toscana e le scrivo per denunciarle la situazione assurda che ormai da quasi due anni c'è all'Università di Pisa. Le riferisco l'ultima notizia appena decisa dal rettore: anche per la sessione gennaio-febbraio gli esami possono essere svolti a distanza da chi lo richiede. Ci hanno fatto vaccinare (giustamente) tutti, dobbiamo fare la terza dose, ci hanno fatto paura dicendoci di disinfettare banchi, sedie e mani, ci hanno detto di indossare la mascherina possibilmente ffp2, ma nonostante questo c'è sempre la possibilità di fare gli esami a casa. Allora tutto quello che abbiamo fatto non serve? Negli ultimi tre mesi è stato possibile seguire le lezioni in presenza, perché oggi non si possono fare gli esami, in aule grandi e spesso con pochi studenti, che quindi possono stare distanziati e con ...

