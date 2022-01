Calciomercato Milan, i possibili colpi a zero per la prossima stagione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Meno di un mese per accontentare i propri allenatore. Poco meno di trenta giorni per cercare di migliorare la rosa. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione invernale è l’incubo di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il delicato periodo pandemico, con il Covid-19 che ha preso nuovo vigore nei contagi, rende ancor più complicata particolare sessione. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in vista di una futura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Meno di un mese per accontentare i propri allenatore. Poco meno di trenta giorni per cercare di migliorare la rosa. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di. La finestra di riparazione invernale è l’incubo di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il delicato periodo pandemico, con il Covid-19 che ha preso nuovo vigore nei contagi, rende ancor più complicata particolare sessione. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o diin vista di una futura ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Torino - Pellegri: nuovi contatti con il Milan, si studia l'operazione a tre con il Monaco I buoni rapporti tra Milan e Toro potrebbero rendere la trattativa più semplice, anche se ancora ... Una curiosità che non ha niente a che vedere con il calciomercato ma che potrebbe convincere ancora ...

Milan, la difesa è buona: ecco dove invece scarseggi Il Milan ha perso quel tipo di filosofia di acquisti, è vero, saranno pure stati ottimi gli acquisti degli ultimi anni, per citarne alcuni i vari Kessié, Calabria, Maignain... Ma manca sempre l'...

Calciomercato Milan – Parametri zero: ecco chi può interessare | News Pianeta Milan Botman resta in Francia: il Lille lo toglie dal mercato Sven Botman resta in Francia. Come riporta Tuttosport, il Lille, club proprietario del cartellino del difensore, ha fatto sapere di non voler intavolare trattative con nessuno in questa sessione ...

Milan, c’è la formula per Bailly E’ Eric Bailly il nome su cui il Milan si sta orientando nelle ultime ore per il ruolo di difensore centrale, quello che tra Covid e infortuni sta maggiormente tormentando Pioli. Secondo la Gazzetta d ...

