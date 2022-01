Australian Open 2022, analisi tabellone femminile: Giorgi non fortunata, Barty e Osaka in rotta di collisione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tabellone femminile degli Australian Open 2022 è stato sorteggiato e non ha deluso le aspettative. A guidare il seeding è la padrona di casa nonché numero uno al mondo, Ashleigh Barty, reduce dal successo ad Adelaide. All’altro estremo del tabellone la bielorussa Aryna Sabalenka, che sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua carriera. Ragion per cui le tenniste che possono spingersi fino in fondo sono tante e di tutte le età. Dalle più giovani Swiatek, Raducanu, Fernandez e Gauff fino alle più esperte Muguruza, Kerber e Halep, passando ovviamente per le protagoniste della scorsa stagione come Sakkari, Kontaveit, Badosa e Jabeur. Impossibile non citare poi Naomi Osaka, che ha vinto questo torneo già due volte e punta a difendere il titolo ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildegliè stato sorteggiato e non ha deluso le aspettative. A guidare il seeding è la padrona di casa nonché numero uno al mondo, Ashleigh, reduce dal successo ad Adelaide. All’altro estremo della bielorussa Aryna Sabalenka, che sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua carriera. Ragion per cui le tenniste che possono spingersi fino in fondo sono tante e di tutte le età. Dalle più giovani Swiatek, Raducanu, Fernandez e Gauff fino alle più esperte Muguruza, Kerber e Halep, passando ovviamente per le protagoniste della scorsa stagione come Sakkari, Kontaveit, Badosa e Jabeur. Impossibile non citare poi Naomi, che ha vinto questo torneo già due volte e punta a difendere il titolo ...

