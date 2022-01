Atp Sydney 2022, Karatsev elimina Sonego ai quarti di finale: azzurro out in tre set (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lorenzo Sonego ha ceduto il passo ad Aslan Karatsev, al termine del confronto valevole per i quarti di finale dell’Atp 250 di Sydney 2022; 6-2, 3-6, 6-2 finale. Il tennista russo ha usufruito meravigliosamente della potenza dei propri colpi, scardinando le tattiche programmate dall’avversario e tentando, spesso con successo, di dominare costantemente il gioco. Primo set senza storia, con doppio break a favore di Karatsev a decidere le sorti del parziale; collezione di vincenti e dinamismo straordinario dell’atleta di Vladikavkaz, a segno con molteplici soluzioni. Sonego invece instabile con la prima e mai realmente pericoloso da fondocampo, in perenne difficoltà nel contenere le accelerazioni dell’avversario. TABELLONE ATP ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lorenzoha ceduto il passo ad Aslan, al termine del confronto valevole per ididell’Atp 250 di; 6-2, 3-6, 6-2. Il tennista russo ha usufruito meravigliosamente della potenza dei propri colpi, scardinando le tattiche programmate dall’avversario e tentando, spesso con successo, di dominare costantemente il gioco. Primo set senza storia, con doppio break a favore dia decidere le sorti del parziale; collezione di vincenti e dinamismo straordinario dell’atleta di Vladikavkaz, a segno con molteplici soluzioni.invece instabile con la prima e mai realmente pericoloso da fondocampo, in perenne difficoltà nel contenere le accelerazioni dell’avversario. TABELLONE ATP ...

