Sanremo 2022 | Cesare Cremonini ospite sul palco dell’Ariston

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano solo poche settimane al Festival di. La 72esima edizione della kermesse musicale di Rai Uno andrà in onda, contro ogni pronostico. Dopo l’aumento dei contagi e il passaggio della Liguria a zona arancione, infatti, in molti temevano che la gara canora fosse di nuovo a rischio posticipo, anche quest’anno. Invece, la Rai non sembra minimamente intenzionata a far slittare un’edizione che dovrebbe vedere finalmente di nuovo il pubblico all’interno del teatro Ariston. Proprio in questi giorni, Amadeus sta svelando, uno alla volta, i protagonisti della kermesse. Ieri sera è toccato ai 5 volti femminili – una per sera – che lo affiancheranno dal 1° al 5 febbraio. E saranno rigorosamente dal martedì al sabato: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Il direttore artistico sta svelando il ricco ...