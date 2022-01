Pozzuoli | 41 enne arrestata con cocaina dai carabinieri

Leggi su anteprima24

Napoli – Una donna è statadainel corso di controlli anti-droga. Teresa Pollice, 41 anni, già denunciata in passato, aveva con se 18 dosi die materiale per il confezionamento delle dosi. I militari della Compagnia dile hanno anche sequestrato 1600 euro, ritenuti provento dello spaccio di droga. Nel corso dei controlli ihanno sequestrato complessivamente 234 grammi di hashish 13 di marijuana e materiale per il confezionamento di dosi nascosto in una borsa trovata in via Reginelle, in area condominiale.