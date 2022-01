Omicidio a Rimini: uomo ucciso con un bilanciere da palestra (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Violento Omicidio avvenuto questa mattina all'alba a Misano Adriatico, nel riminese. A perdere la vita un uomo di 51 anni originario di Potenza e padre di 5 figli che abitano nella città della Basilicata. L'assassino è un vicino di casa di origine straniera ma residente da anni in Romagna che ora si trova in stato di fermo con l'accusa di Omicidio: ha confessato. Tutto è scaturito dopo una serie di dissapori avvenuti già tempo fa. I due sono vicini di casa in una zona nei pressi del depuratore di Misano Adriatico dove sono ospitate alcune persone in difficoltà economiche. Un anno fa la lite tra i due Circa un anno e mezzo fa ci fu una discussione a causa del posizionamento di una fioriera tra le due abitazioni poi sfociata con un aggressione dell'assassino nei confronti della vittima che sporse denuncia con un referto di lesioni ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Violentoavvenuto questa mattina all'alba a Misano Adriatico, nel riminese. A perdere la vita undi 51 anni originario di Potenza e padre di 5 figli che abitano nella città della Basilicata. L'assassino è un vicino di casa di origine straniera ma residente da anni in Romagna che ora si trova in stato di fermo con l'accusa di: ha confessato. Tutto è scaturito dopo una serie di dissapori avvenuti già tempo fa. I due sono vicini di casa in una zona nei pressi del depuratore di Misano Adriatico dove sono ospitate alcune persone in difficoltà economiche. Un anno fa la lite tra i due Circa un anno e mezzo fa ci fu una discussione a causa del posizionamento di una fioriera tra le due abitazioni poi sfociata con un aggressione dell'assassino nei confronti della vittima che sporse denuncia con un referto di lesioni ...

