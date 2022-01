“Non riesco a dormire”: shock Simona Ventura, si spengono tutte le speranze (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brutte notizie per la conduttrice Simona Ventura che tutti speravano di veder tornare da protagonista: la sua esclusione è dolorosissima L’esclusione di Simona Ventura (screenshot Twitter)Grande delusione per la conduttrice Simona Ventura che, in questa seconda parte di stagione televisiva, tutti si aspettavano di vedere nel ruolo da protagonista. In particolare i telespettatori speravano per lei una nuova ed importante occasione dopo tanti anni di duro lavoro ed invece bisognerà ancora attendere. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Serena Rossi, la maledizione continua: è arrivata la notizia più pesante, amarezza infinita Per questo motivo, in queste ore sui social è esplosa una vera e propria polemica a causa della recente decisione di Amadeus. Il conduttore ha scelto di ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brutte notizie per la conduttriceche tutti speravano di veder tornare da protagonista: la sua esclusione è dolorosissima L’esclusione di(screenshot Twitter)Grande delusione per la conduttriceche, in questa seconda parte di stagione televisiva, tutti si aspettavano di vedere nel ruolo da protagonista. In particolare i telespettatori speravano per lei una nuova ed importante occasione dopo tanti anni di duro lavoro ed invece bisognerà ancora attendere. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Serena Rossi, la maledizione continua: è arrivata la notizia più pesante, amarezza infinita Per questo motivo, in queste ore sui social è esplosa una vera e propria polemica a causa della recente decisione di Amadeus. Il conduttore ha scelto di ...

