L' Inter batte la Juventus e vince la Supercoppa Italiana | decide un gol di Sanchez all' ultimo minuto

Advertising

Eurosport_IT : LA SUPERCOPPA È NERAZZURRA ?? ??? L'@Inter batte 2-1 la Juventus al 120° e conquista il 6° titolo nella competizione… - Eurosport_IT : ALEXIS SANCHEZ DECIDE LA SUPERCOPPA! ?????? L'Inter batte la Juventus al 120° grazie alla rete del cileno: popolo ner… - Inter : ?? | MATCH REPORT Una grande Inter batte la Lazio 2-1?? - ElioCardullo : RT @Eurosport_IT: ALEXIS SANCHEZ DECIDE LA SUPERCOPPA! ?????? L'Inter batte la Juventus al 120° grazie alla rete del cileno: popolo nerazzurr… - ElioCardullo : RT @Eurosport_IT: LA SUPERCOPPA È NERAZZURRA ?? ??? L'@Inter batte 2-1 la Juventus al 120° e conquista il 6° titolo nella competizione! ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter batte

35' PAREGGIO DELL'! Dagli 11 metri Lautaro non perdona e di potenzaPerin. Tutto di nuovo in parità! 34' Rigore! Contatto De Sciglio - Dzeko con Doveri che indica il dischetto. 29' ......piccola colpisce di testa eHandanovic. È di Lautaro il gol dell'1 - 1, al 35' su rigore per un fallo di De Sciglio su Dzeko. Il secondo tempo è in pratica la ripetizione del primo. L'fa ...Ai nerazzurri il primo trofeo della stagione: decide il cileno nell’ultima azione prima dei rigori. Al 90’ era 1-1 con McKennie e Lautaro ...L'Inter si aggiudica la Supercoppa Italiana: la squadra di Inzaghi batte 2-1 la Juventus grazie al gol a tempo scaduto di Alexis Sanchez ...