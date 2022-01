Intervista col Covid, niente mascherina... Nole ammette: "Errori" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic ha respinto la "disinformazione" sulle sue uscite pubbliche in Serbia nonostante un test positivo al Covid, e ha ammesso di aver partecipato a eventi mentre attendeva l'esito del test Covid. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic ha respinto la "disinformazione" sulle sue uscite pubbliche in Serbia nonostante un test positivo al, e ha ammesso di aver partecipato a eventi mentre attendeva l'esito del test. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Onda_CalabraIII : @colacig @capuanogio In pratica ha rilasciato l'intervista a 'L'Equipe' nonostante fosse positivo al test per non l… - imballoionico : @ms_incred LOL cosa mi linki? Un’intervista? Una roba che conferma che il nostro SSN fa acqua da tutte le parti? Ch… - DDelmoro64 : Elisa donna in viaggio, da sola e rigorosamente in #Vespa PX Una #viaggiatrice fisica e 'metafisica' capace sempre… - alefasurf : @artheamis Non io che ho appena saputo di un probabile remake di Intervista col Vampiro - discutiamo : @repubblica Ma tuittare un'intervista di #DavidSassoli dell'8 di Ottobre, col cadavere ancora caldo, non sa un po'… -