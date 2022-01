Il super Green pass manda in crisi la tazzina: tre consumatori su 10 non vanno più al bar per il caffè (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'effetto Covid manda in crisi la tazzina di caffè. La nuova normativa anti contagi, che ha introdotto l'obbligo del super Green pass (con vaccinazione o guarigione) anche per consumare in piedi all'... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'effetto Covidinladi. La nuova normativa anti contagi, che ha introdotto l'obbligo del(con vaccinazione o guarigione) anche per consumare in piedi all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - VittorioSgarbi : Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! - AndreaVenanzoni : Perché potenziare il servizio pubblico di trasporto quando puoi lavarti la coscienza fingendo che in un simile carn… - Vvelasciavivere : RT @ChimicoScettico: 'Ora siamo la prima nazione europea a imporre l’obbligo vaccinale e il super mega green pass. Cambiano i governi ma il… - annalisapanello : RT @28luisella: @PippoDR @tancredipalmeri Santa ignoranza,è da ieri che è obbligatorio il super green pass per accedere agli impianti sport… -